ميناء بنغازي يستقبل 4403 أطنان إسمنت

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 أكتوبر 2019, 05:51 مساء
سفينة نقل حاويات بميناء بنغازي, 30 أكتوبر 2019 (ميناء بنغازي)

استقبل ميناء بنغازي البحري السفينة نوبل 1 الوكيل الملاحي لشركة الكناري للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 4403 أطنان من مادة الإسمنت أكياس، وفق الناطق باسم إدارة ميناء بنغازي البحري، مفتاح الشهيبي.

وأوضح الشهيبي أن الميناء استقبل أيضا سفينة نقل الحاويات (نينا أف) الخط الملاحي MSC الوكيل الملاحي لشركة ميتدرينيان للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 182 حاوية.

وبحسب الشهيبي تشمل سفينة نقل الحاويات (نينا أف) مواد غذائية منوعة وأثاثاً وثلاجات وغسالات ومواد صحية ومنزلية وكهربائية وملابس وأدوية وقطع غيار وسيراميك وغراء ومواد وسلعا مختلفة، و34 حاوية سيارات استيراد أمريكي.

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