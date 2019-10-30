وفد بريطاني يطلع على مشروعات يمولها الاتحاد الأوروبي في ليبيا

جانب من زيارة الوفد البريطاني لبرنامج «دعم ليبيا في التكامل الاقتصادي». (الإنترنت).

أعلن برنامج «دعم ليبيا في التكامل الاقتصادي»، التابع للاتحاد الأوروبي، أن وفدًا بريطانيًّا قام بزيارة مكتب البرنامج في ليبيا للاطلاع على مشروعات يمولها الاتحاد.

وأوضح البرنامج أن الوفد ضم أعضاء من وحدة الصناديق المشتركة بالمملكة المتحدة (JFU)، ووزارة التنمية الدولية (DFID) وأعضاء من السفارة البريطانية في طرابلس، مشيرًا إلى أن الوفد اطلع كذلك على مشروع STREAM الخاص بنشر الاستقرار في ليبيا، حسب صفحة البرنامج على موقع «فيسبوك» اليوم الأربعاء.

وتشرف وحدة الصناديق المشتركة التابعة للحكومة البريطانية، على مشروعات للحد من الصراعات ونشر الأمن والاستقرار في عدد من دول العالم.

وأطلق الاتحاد الأوروبي خمسة مشاريع طبية في ليبيا خلال يونيو الماضي، وتركز هذه المشاريع بشكل خاص على خدمات الرعاية الصحية الأولية، وسلامة نقل الدم، وتعليم الممرضات والقبالة، والدعم العقلي والنفسي الاجتماعي، فضلاً عن الوقاية من الأمراض غير المعدية وإدارتها، بميزانية تقدر بنحو 13 مليون يورو.

وقال رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، ستيفانو سوجيا، إن «هذه المشاريع نتيجة للتعاون طويل الأمد بين البعثة ووزارة الصحة الليبية، حيث يعود هذا التعاون إلى العام 2012»، مضيفًا أن «هذه المشاريع تعكس إرادة مشتركة لدعم الشعب الليبي خلال هذه المرحلة الصعبة من تاريخ البلاد».