معيتيق يبحث مع البرهان تطورات «حرب العاصمة»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 أكتوبر 2019, 11:47 صباحا
لقاء النائب بـ«الرئاسي»، أحمد معيتيق، مع رئيس المجلس الانتقالي السوداني، عبدالفتاح البرهان، 30 أكتوبر 2019، (حكومة الوفاق)

بحث النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد معيتيق، مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أهمية تعزيز أوجه التعاون في شتى المجالات، وتطورات الوضع فيما يخص حرب العاصمة، كما تطرقا إلى العلاقة التاريخية التي تربط البلدين.

وقال معيتيق إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يبحث عن الحلول السياسية للمحافظة على أرواح الليبيين، منوها بأن حكومة الوفاق تعمل على بناء دولة المؤسسات وحماية المدنيين، حسب بيان إدارة التواصل في حكومة الوفاق على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي.

وقال البيان إن البرهان أكد «دعم السودان للشعب الليبي وحكومة الوفاق الوطني».

ووصل معيتيق إلى الخرطوم أمس الثلاثاء، على رأس وفد يضم وزير الخارجية محمد سيالة، في زيارة تستمر لعدة أيام، سيلتقي خلالها عددا من المسؤولين الكبار، وكانت البداية باجتماع مع وزير الخارجية السوداني، محمد سيالة.

وصباح اليوم، التقى الوفد صباح اليوم، النائب الأول لرئيس «الانتقالي» السوداني، الفريق أول محمد حميدان دقلو، الذي أشاد بدور حكومة الوفاق في محاربة الإرهاب.

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