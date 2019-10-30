«الأرصاد» يتوقع سقوط أمطار شمالا.. وضباب في المناطق الجبلية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 أكتوبر 2019, 10:51 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار متفرقة، من حين لآخر، على مناطق الشمال الغربي.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، إمكانية سقوط أمطار على مناطق الشمال الشرقي من مساء الغد، خاصة على الجبل الأخضر، تصحبها سحب رعدية.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
إمكانية سقوط أمطار متفرقة على المنطقة الممتدة من الخمس إلى مصراتة، وبني وليد، وترهونة، وبعض مناطق الجبل، وتشمل من مساء اليوم غالب المناطق، تصحبها سحب رعدية، مع تكون الضباب الليلة وصباح الغد على المناطق الجبلية.

وتكون الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و25 درجة مئوية، وتصل إلى 28 درجة مئوية على سرت.

الخليج - سهل بنغازي حتى إمساعد - الواحات - مرادة:
السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة، خاصة على الجبل الأخضر، ومن المتوقع أن تكون جيدة السبت المقبل، تصحبها سحب رعدية.

الرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تكون جنوبية شرقية على مناطق الخليج، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 26 و31 درج مئوية، ولا تتجاوز 25 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة:
السماء صافية إلى قليلة السحب، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و30 درجة مئوية، ولا تتجاوز 23 درجة مئوية على مناطق الحمادة، وتسجل انخفاضا بسيطا غدا.

الكفرة - السرير - تازربو:
السماء صافية، تظهر بها بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و31 درجة مئوية.

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