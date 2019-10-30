«الرقابة على الأغذية» يحدد خطورة الأكياس البلاستيكية على الصحة

نبه مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إلى خطورة استعمال الأكياس البلاستيكية، خصوصا سوداء اللون منها على صحة المواطنين، إذ إنها تصنع من مخلفات القمامة.

وأوضح المركز في تنبيه صادر عنه، اليوم الأربعاء، أن الأكياس تتسبب في أضرار بيئية وصحية، «لاحتوائها على مواد كيميائية خصوصا عند تغليف اللحوم والأغذية الساخنة»، حسب صفحته على موقع «فيسبوك».

وحدد المركز خطورة هذه الأكياس صحيا في أنها تحتوي على «مادة الدايوكسين المسبب الأساسي للسرطان، ومشاكل صحية أخرى، مثل ألزهايمر والضعف الجنسي وفقدان الخصوبة واعتلال نبضات القلب وأمراض الكبد والرئة»، داعيا إلى استخدام حقائب من القماش أو مواد أخرى صحية.