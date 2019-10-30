نائب رئيس «الانتقالي» السوداني يشيد بدور حكومة الوفاق في محاربة الإرهاب

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 أكتوبر 2019, 09:54 صباحا
لقاء معيتيق مع حميدان في العاصمة الخرطوم، 30 أكتوبر 2019، (حكومة الوفاق)

أشاد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول محمد حميدان دقلو، بدور حكومة الوفاق في محاربة الإرهاب، موضحا أنه يعرف جيدا كيف تم القضاء على داعش في مدينة سرت، وأكد أن السودان ومجلس السيادة لن يدخرا جهدا للعمل على دعم حكومة الوفاق في محاربة الإرهاب، وتطلعه لبناء علاقة متميزة معها والشعب الليبي.

جاءت تلك التصريحات خلال اللقاء الذي جمع حميدان مع النائب بالمجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق، الذي يزور العاصمة السودانية الخرطوم حاليا، رفقة وزير الخارجية محمد سيالة، حسب بيان إدارة التواصل في حكومة الوفاق، على صفحتها في موقع «فيسبوك».

وأكد الاجتماع عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين في شتى المجالات، وتأكيد أن أمن دولة ليبيا من أمن دولة السودان، ومناقشة ملف حماية الحدود والتعاون الأمني.

يذكر أن وفد حكومة الوفاق وصل إلى الخرطوم صباح أمس الثلاثاء، حيث التقى وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد، ومن المقرر أن يواصل عقد سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين الحكوميين في السودان؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

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