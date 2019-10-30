وزير «تعليم الوفاق» يتخذ إجراء جديدا بشأن قرار «وقف المرتبات»

وزير «تعليم الوفاق»، عثمان عبدالجليل، في أحد المؤتمرات، 6 أغسطس 2019، (حكومة الوفاق)

وجه وزير التعليم في حكومة الوفاق، عثمان عبدالجليل، خطابا إلى مراقبي التعليم في البلديات، طلب منهم تزويده ببيانات الموظفين الوارد أسماؤهم في القرار 1127، الذين هم منتظمون في عملهم، وذلك لأجل أقصاه 30 نوفمبر.

وصدر القرار يوم الأحد الماضي، ويقضي بإيقاف مرتبات أكثر من 152 ألف عامل في الوزارة، «لا توجد لهم بيانات في كشوفات الملاكات الوظيفية أو الاحتياط العام أو موظفي دواوين مراقبات التعليم بالبلديات».

ودعا عبدالجليل، مراقبي التعليم إلى طمأنة كل من ورد أسماؤهم في القرار بأنه وكما هو مشار إليه في المادة 3 من القرار، فلن توقف مرتباتهم إلى حين انتهاء الأجل المشار إليه، حسب صورة الخطاب المنشورة على صفحة «تعليم الوفاق» بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

يذكر أن الوزارة نشرت قائمة بأسماء الذين أوقفت مرتباتهم، عبر ملف «pdf»، على صفحتها بموقع «فيسبوك».

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وبعدها، تقدمت باعتذار إلى العاملين في الوزارة الذين وردت أسماؤهم في القرار، وما زالوا مستمرين في أداء وظائفهم ومهماتهم، مؤكدة أن قوائم الأسماء مبنية على بيانات من إدارات مراقبة التعليم.

وأول من أمس، قرر ديوان المحاسبة، وقف العمل بالقرار إلى حين انتهاء الديوان من الدراسة، والتحقق من الإجراءات والآثار التي تترتب عليها.