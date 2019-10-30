إصابة مواطن برصاص عشوائي في بنغازي

مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث. (ارشيفية: الإنترنت)

أصيب مواطن برصاص عشوائي بمنطقة سيدي خليفة (شرق بنغازي).

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث فاديا البرغثي في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، إن علي محمد علي المجدوب (38 عامًا) أصيب بطلق ناري فالكتف الأيسر، وأن حالته الصحية مستقرة وتلقى الخدمات الصحية والرعاية اللازمه بالمستشفى.

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يذكر أن مدينة بنغازي كغيرها من المدن الليبية تعاني من فوضى انتشار السلاح الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه منذ سقوط النظام السابق، ما ادى الى سقوط مئات الضحايا في صفوف المدنيين بين قتيل وجريح.

وفي 22 من سبتمبر الماضي، أصيب طفل برصاص عشوائي أثناء مروره قرب حفل زفاف في منطقة الماجوري بمدينة بنغازي شرق البلاد.