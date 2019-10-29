ضبط عصابة لخطف المهاجرين في إمساعد

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الثلاثاء 29 أكتوبر 2019, 11:43 مساء
عصابة تهريب البشر التي جرى ضبطها في إمساعد. (الإنترنت)

ألقى أعضاء الإدارة العامة للبحث الجنائي فرع إمساعد القبض على تشكيل عصابي يخطف المهاجرين غير الشرعيين ويطلب الفدية من ذويهم.

وأشار مسؤول مكتب الإعلام بالإدارة وليد العرفي في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، إلى أن التحريات أثبتت أن تشكيل عصابي يقوم بتهريب البشر ويبتز المهاجرين غير الشرعين ويطلب فدية مالية من ذويهم مقابل إطلاق سراحهم.

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وجرى تسليم أفراد التشكيل العصابي إلى الجهات المختصة بعد إنتهاء التحقيقات الأولية معهم في مقر الجهاز بفرع إمساعد، وتسليم المهاجرين غير الشرعيين إلى جهاز مكافحة الهجره غير الشرعية تمهيدًا لترحيلهم إلى بلدانهم.

وتتفاقم المشكلات والجرائم المرتبطة بالهجرة غير الشرعية التي اتسعت رقعتها في البلاد منذ العام 2011. لكن عدد المهاجرين غير الشرعيين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، سجل تراجعا بنسبة 43.1% بواقع 7036 مهاجرا، مقارنة بـ12365 مهاجرا في الفترة نفسها من العام الماضي 2018، وفق القوات البحرية التابعة لحكومة الوفاق .

أسلحة مضبوطة مع عصابة تهريب البشر في إمساعد. (الإنترنت)
مهاجرون غير شرعيين احتجزتهم عصابة تهريب البشر في إمساعد. (الإنترنت)
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