باشاغا: تأكدنا اليوم أن «معيتيقة» مطار مدني وليس به أي وجود عسكري

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 أكتوبر 2019, 10:30 مساء
المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا. (وزارة الداخلية)

أعلن وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا تشكيل لجنة خاصة بين وزارتي الداخلية والمواصلات للتأكد والعمل على أن يكون مطار معيتيقة مدنيا دون وجود أي مظهر عسكري، مشيرا إلى تعاونهما مع البعثة الأممية، وقال: «تأكدنا اليوم بأنه مطار مدني وليس به أي وجود عسكري».

وأوضح في المؤتمر الصحفي الذي عقد في وقت سابق، الثلاثاء، للإعلان عن إعادة افتتاح المطار، أن وزارة الداخلية ساعية في إعادة الحركة داخل مطار معيتيقة الدولي بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وشدد الوزير على أن «المطار مرفق حيوي مهم يقدم خدمة لكل الليبيين باعتباره المنفذ الدولي الأكثر استخداما في المنطقة الغربية».

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وفي وقت سابق اليوم، أعلن الوزير ميلاد معتوق، استئناف حركة الطيران بالمطار بعد إغلاقه إثر تعرضه لغارات بصفة متكررة، وأصبحت الرحلات الجوية تسير من مطار مصراتة الدولي كبديل له، وقد تعرض مطار مصراتة للقصف أيضا.

وتوقعت مصلحة المطارات عودة التشغيل الفعلي لمطار معيتيقة الدولي خلال أسبوعين من تاريخ الإعلان عن فتحه كحد أقصى. ومن المقرر تخصيص مكان في المطار للبعثة الأممية يسافر منه موظفوها والدبلوماسيون التابعون لها.

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