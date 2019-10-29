لاعب النصر يكشف هوية امرأة خطفها مسلحون ببنغازي وينشر صورة الخاطف

اللاعب الرياضي بنادي النصر، أحمد الحاسي. (الإنترنت)

كشف اللاعب الرياضي بنادي النصر، أحمد الحاسي، أن السيدة الليبية التي تم خطفها من منزلها بقوة السلاح، بمنطقة بوصنيب غرب مدينة بنغازي، هي والدته، مقبولة الحاسي.

وتابع الحاسي، في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن يوم الأربعاء 16 أكتوبر الحالي، شهد اختطاف والدته من المنزل في مدينة بنغازي منطقة بوصنيب على تمام الساعة 3:45، من قبل «عصابة مسلحة»، مضيفا: «بعد تتبعنا الكاميرات تحصلنا على نوع السيارات وصورة أحد الخاطفين».

وأرفق الحاسي صورة للشخص الذي أشار إلى أن كاميرا المراقبة صورته.

مصدر أمني: مسلحون يخطفون امرأة من بيتها غرب بنغازي

وكان مصدر أمني أكد قيام مجموعة مسلحة، بخطف سيدة ليبية من منزلها بقوة السلاح، بمنطقة بوصنيب غرب مدينة بنغازي يوم 14 أكتوبر الحالي.

وقال المصدر لـ«بوابة الوسط»، إن «مسلحين اقتحموا المنزل واعتقلوا سيدة تبلغ من العمر 68 سنة، واقتادوها إلى جهة مجهولة».

ولفت لاعب النصر إلى أن والدته مواليد 1951 ومهتمة بالطب البديل ولديها رخصة بهذا العمل.