«التعليم» تقرر إيفاد 461 طالبا للخارج لتحضير درجة الماجستير

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 أكتوبر 2019, 09:10 مساء

قررت وزارة التعليم بحكومة الوفاق، إيفاد 461 طالبا للخارج لتحضير درجة الماجستير على نفقة الدولة، حسب التخصص في عدد من الجامعات المصرية تشمل «القاهرة والإسكندرية وعين شمس والسويس».

واشترطت الوزارة، في بيان لها اليوم، توقيع الموفد مع وزارة التعليم، عقد كفالة يلتزم بموجبه بالعمل بإحدى المؤسسات داخل ليبيا، لمدة تعادل ضعف المدة التي أوفد لها، وأن يوقع مع الملحقية الأكاديمية بالدولة الموفد إليها، عقدا قانونيا يقر بمقتضاه الرجوع إلى ليبيا بعد حصوله على المؤهل الموفد لأجله، أو إنهاء منحته الدراسية وترجيع المبالغ المالية المصروفة عليه.

وأكدت الوزارة إلغاء قرارها بإيفاد الطالب حال ثبوت تقديمه أي بيانات غير صحيحة أو خالف الشروط والضوابط المنصوص عليها في لائحة الإيفاد رقم 1310 لسنة 2018، ويتحمل الموفد المسؤولية القانونية والنتائج المترتبة عليها، بما في ذلك وقف تنفيذ القرار فورا وإرجاع كل المبالغ المالية والرسوم الدراسية المدفوعة عنه.

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