عودة الاتصالات إلى الأبرق وامساعد

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الثلاثاء 29 أكتوبر 2019, 06:40 مساء
صورة تظهر قطع كوابل بسبب أعمال الحفر العشوائي مما أدى لانقطاع الاتصالات في شحات وإمساعد والجغبوب, (الإنترنت)

عادت صباح اليوم الثلاثاء، كافة أنواع الاتصالات على المنطقة الممتدة من الأبرق إلى امساعد بعد انقطاعها الأحد؛ بسبب أعمال حفريات عشوائية بمنطقة شحات.

وقال الموظف بقسم الشبكات بمنطقة اتصالات الجبل الأخضر، جاب الله بونعيجة، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن سبب انقطاع الاتصالات على المنطقة من شحات إلى امساعد، يرجع إلى قطع وإتلاف كوابل الألياف البصرية لمنظومة الجيل القادم NGBN شرق مدينة شحات؛ نتيجة قيام أحد المواطنين بإزالة كوم من التراب لتسويته بالطريق العام وتوسعة وإنشاء ورشة لصيانة السيارات؛ ما أدى إلى قطع الاتصالات.

انقطاع الاتصالات في شحات وإمساعد والجغبوب نتيجة الحفر العشوائي

وأضاف بونعيجة، أن هذا العمل التخريبي نتج عنه قطع الاتصالات بين منظومات المصارف والجوازات والسجل المدني ما شل حركة مؤسسات الدولة بالمنطقة المذكورة لمدة يومين وتم إصلاحه فجر اليوم الثلاثاء.

وذكر بونعيجة أن الانقطاع هو الثالث خلال شهر أكتوبر الجاري، داعيًا المواطنين للمحافظة على البنية التحية للاتصالات وكوابل الألياف البصرية.

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