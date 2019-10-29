«مواصلات الوفاق»: استئناف حركة الطيران بمطار معيتيقة تدريجيا

مطار معيتيقة. (أرشيفية: الإنترنت).

أكد وزير المواصلات المفوض بحكومة الوفاق، ميلاد معتوق، استئناف حركة الطيران بمطار معيتيقة الدولي تدريجيا خلال الأسابيع المقبلة.

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وأضاف أن البعثة الأممية سيكون لها مكان مخصص يسافر منه موظفوها والدبلوماسيون التابعون لها، وذلك في مؤتمر صحفي عقد بالمطار اليوم، الثلاثاء، بحضور المبعوث الأممى لدى ليبيا، غسان سلامة، ووزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا.

وتقرر إغلاق المطار في وقت سابق بعد تعرضه لغارات بصفة متكررة، وأصبحت الرحلات الجوية تسير من مطار مصراتة الدولي كبديل له، وقد تعرض مطار مصراتة للقصف أيضا.