سلامة: البعثة لا تملك عسكريين لإنهاء القتال ودورنا توثيق المخالفات وإبلاغها لمجلس الأمن

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 أكتوبر 2019, 03:01 مساء
غسان سلامة خلال المقابلة مع تلفزيون «العربي». (الإنترنت).

قال المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة إن مهمة البعثة الأممية ليست «حفظ أمن»، كما أنها لا تملك عسكريين يمكنهم التدخل لردع أي طرف أو إنهاء القتال، ولا يمكنها القيام بدور أكبر من حجمها لإنهاء «حرب العاصمة».

وأوضح، في لقاء مع قناة «العربي» مساء الإثنين، أن دوره لا يتعدى القدرة على «التنديد بالأحداث غير القانونية، ومحاولة إقناع الأطراف بالتوقف عن العنف، وتوثيق المخالفات والجرائم بحق المدنيين والمنشآت المدنية، وكذلك إبلاغ مجلس الأمن بهذه المخالفات».

دور طبي وإنساني
وشدد على أن هناك أمورا «خارج إرادتنا لأنها تمس سيادة الدول الأخرى... فمن أنا حتى أجعل الرئيس الأميركي أو الفرنسي يتخذان قرارا ما»، مشيرا إلى أن بعثة الأمم تقوم بتقديم كل ما تستطيع من أمور طبية وإنسانية.

وتابع: «الوكالة ذات الطابع الإنساني والصحي التابعة للبعثة تعمل ليل نهار لمساعدة المدنيين»، نافيا إمداد البعثة قوات القيادة العامة ببيانات أو إحداثات عن المستشفيات في ليبيا، أو امتلاك البعثة هذه البيانات من الأساس.

وواصل: وثقنا أسماء المستشفيات التي تضررت منذ بدء الحرب وأبلغنا بها مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية وهيئة الخبراء التابعة لمجلس الأمن، وفي كل مرة يتعرض فيها المدنيون نحاول زيارة المكان والتأكد من الواقعة وإعداد تقارير بها وإبلاغ الجهات المعنية دوليا».

اقرأ أيضا: غسان سلامة يفسر سبب استبعاد الليبيين عن مؤتمر برلين

حماية المطارات والمهاجرين
وأشار إلى التنسيق اليومي مع حكومة الوفاق بداية من السراج إلى أعضاء المجلس الرئاسي إلى الوزراء، منبها بأن هناك قرارا من مجلس الأمن «يفرض علينا التعامل معهم لحماية المدنيين والمطارات والمهاجرين الأجانب».

وتطرق إلى تأثير النزاع في مناطق أخرى من العالم على ما يحدث في ليبيا، موضحا أن الأحداث الأخيرة في شمال سورية من قيام تركيا بعملية عسكرية في هذه المنطقة، «أثر على ما يحدث في ليبيا».

واعتبر أن ما يعيق عمل الأمم المتحدة في ليبيا هو انقسام مجلس الأمن «لو كان مجلس الأمن متحدا لتمكنت الأمم المتحدة من التحرك لحل الأزمة»، متهما بعض دول مجلس الأمن بإمداد قوات القيادة العامة بالسلاح؛ مشددا على ضرورة أن يتوصل مؤتمر برلين لقرارات منها وقف القتال وتنفيذ حظر تصدير السلاح إلى ليبيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رئيس الاتحاد الليبي للدراجات يكشف لـ«بوابة الوسط» أسباب تدني نتائج اللعبة
رياضة محلية
«مباحثات زوارة» تعيد «مسار برلين» إلى صدارة المشهد الليبي
ليبيا
صندوق النقد: البطالة محرك للتظاهرات في دول عربية
اقتصاد
«تعليم الوفاق» تعتذر عن خطأ في قرار وقف مرتبات 152 ألف عامل في الوزارة
ليبيا
«رويترز»: مساعد البغدادي لعب دورا في الإيقاع به
عربى
إيقاف 805 مسؤولين بـ«تعليم الوفاق» عن العمل وإحالتهم للتحقيق
ليبيا
بالفيديو: ملخص وأهداف مباراة النصر ضد برولين الأوغندي بالكونفيدرالية
رياضة محلية
كاركاتير حليم - حل الأزمة الليبية
كاريكاتير
«دي فيلت»: موقف صادم لوزير خارجية ألمانيا في زوارة
ليبيا
نادر كارة: التعاقد مع البنزرتي خطأ كبير وغير مناسب لمنتخب ليبيا
رياضة محلية
ترامب يكشف تفاصيل عملية قتل زعيم «داعش» أبو بكر البغدادي
دولى
بن لادن والزرقاوي والبغدادي نهاية «رؤوس إرهاب».. دون فائز بالمكافأة
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«بيوجن» يفتح باب الأمل لعلاج ألزهايمر