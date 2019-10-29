غسان سلامة يفسر سبب استبعاد الليبيين عن مؤتمر برلين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 أكتوبر 2019, 01:10 مساء
المبعوث الأممى إلى ليبيا غسان سلامة. (أرشيفية: الإنترنت).

قدم المبعوث الأممى لدى ليبيا، غسان سلامة، رؤية توضيحية لسبب استبعاد الأطراف الليبية عن مؤتمر برلين المزمع عقده لحل الأزمة السياسية، مؤكدًا أنه يركز في الأساس على «ترميم موقف الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن من الأزمة».

وشدد سلامة، الذي تحدث أمس إلى قناة «العربي»، على أن «الانقسام الحاد» في مجلس الأمن يعرقل حل الأزمة، مشيرًا إلى أن المجلس اجتمع 14 مرة منذ بدء حرب العاصمة طرابلس، دون أن يصدر عنه «قرار واحد بخصوص الحرب أو حتى الدعوة إلى وقف إطلاق النار».

واعتبر المبعوث الأممي أن المدنيين في ليبيا «ضحايا عقم مجلس الأمن، وتضارب المصالح بين الدول الدائمة العضوية فيه»، موضحًا أن بعض الدول إما مع حكومة الوفاق أو مع قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، «لكن ليبيا تدفع ثمن علاقات التعاون والخصام الدولية».

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ونبه إلى أنه بناء على ما يتم التوصل إليه في مؤتمر برلين، الساعي إلى الوصول إلى موقف دولي موحد إزاء ليبيا، سيتم العمل على عقد مصالحة بين الليبيين أنفسهم، وقد يشمل ذلك عقد مؤتمر ليبي، «لكن الأهم حاليًا توحيد الموقف الدولي»، وفق كلامه.

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