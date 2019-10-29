مراقب تعليم سرت يرفض تنفيذ قرار «إيقاف المرتبات»

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الثلاثاء 29 أكتوبر 2019, 12:56 مساء
مراقب تعليم سرت مفتاح عبد الكافي، (الإنترنت: أرشيفية)

قال مراقب تعليم سرت مفتاح عبد الكافي، اليوم الثلاثاء، إنه لن يوقف مرتبات المعلمين المشار إليهم ضمن قرار وزير التعليم في حكومة الوفاق، عثمان عبد الجليل، رقم 1127 لسنة 2019.

وصدر القرار يوم الأحد الماضي، ويقضي بإيقاف مرتبات أكثر من 152 ألف عامل في الوزارة، «لا توجد لهم بيانات في كشوفات الملاكات الوظيفية أو الاحتياط العام أو موظفي دواوين مراقبات التعليم بالبلديات».

وأكد عبد الكافي، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، أنه لم ترد أية كشوف في هذا الشأن من الوزارة، معقبًا: «نحن متفاجئون بالقرارات التى يصدرها الوزير في حق المعلمين».

ولفت إلى أن العملية التعليمية في سرت تسير في الاتجاه الصحيح «رغم غياب الدعم، ونقص الكتب المدرسية، وتأخر صيانة المؤسسات التعليمية، وتأخر التعيينات للمعلمين، رغم وعود الوزارة في هذا الخصوص».

يذكر أن الوزارة نشرت قائمة بأسماء الذين أوقفت مرتباتهم، عبر ملف «pdf»، على صفحتها بموقع «فيسبوك».

وبعدها، تقدمت باعتذار إلى العاملين في الوزارة الذين وردت أسماؤهم في القرار، وما زالوا مستمرين في أداء وظائفهم ومهماتهم، مؤكدة أن قوائم الأسماء مبنية على بيانات من إدارات مراقبة التعليم.

وأمس، قرر ديوان المحاسبة، وقف العمل بالقرار إلى حين انتهاء الديوان من الدراسة، والتحقق من الإجراءات والآثار التي تترتب عليها.

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