إزالة التعديات على النهر الصناعي في سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 أكتوبر 2019, 12:31 مساء
تعديات على أحد خطوط النهر الصناعي في سرت، 28 أكتوبر 2019، (بلدية سرت)

أعلنت بلدية سرت إزالة التعديات على خطوط النهر الصناعي في منطقتي العامرة وبن جواد، مشيرة إلى إغلاق كل الفتحات غير الشرعية من شرق سرت حتى رأس لانوف.

ونفذت الأعمال لجنة حصر التعديات والمخالفات والتجاوزات على الخطوط الرئيسية والفرعية للنهر الصناعي في سرت، التي تشكلت بقرار من عميد البلدية مختار المعداني، يوم الخميس الماضي، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

يذكر أن سكان مدينة سرت يعانون دة أزمات، منها انقطاع المياه عن منازلهم، مما يضطرهم إلى شراء المياه بأسعار مرتفعة تصل إلى 100 دينار للصهريج الواحد سعة 12 ألف لتر.

وأرجعت البلدية في بيانات سابقة، أزمة شح المياه إلى تعديات بعض المزارعين على مشروع النهر الصناعي، وقد شنت عدة حملات أمنية سابقة لمواجهة تلك التعديات.

جانب من أعمال إزالة التعديات
التحفظ على أدوات التعديات
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