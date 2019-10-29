وزير «مالية الوفاق» يشارك في الجمعية العمومية لمصرف الساحل والصحراء

صورة لبومطري مع عدد من المشاركين في اجتماعات مصرف الساحل والصحراء، 28 أكتوبر 2019، (مالية الوفاق)

شارك وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق، فرج بومطاري، في اجتماعات الجمعية العمومية لمصرف الساحل والصحراء للاستثمار، المنعقدة في مدينة تونس، أمس الإثنين.

وأكد بومطاري، أهمية هذه المؤسسة ودورها في إحداث التنمية بالدول الأفريقية الأعضاء، وتشجيع التجارة البينية، وضرورة التفكير في إنشاء صناديق استثمارية لتحقيق الأهداف المنشودة من هذه المؤسسة العملاقة، حسب بيان وزارة المالية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

مصرف الساحل والصحراء للاستثمار والتجارة هو مؤسسة مالية إقليمية تابعة لتجمع دول الساحل والصحراء، وقد تأسس بموجب الاتفاقية الموقعة في العام 1999، استنادًا إلى المادة (الرابعة) من معاهدة تأسيس تجمع دول الساحل والصحراء، ليقوم باستقطاب الموارد المالية العامة والخاصة وتوظيفها للمساهمة في تمويل برامج التنمية بدول التجمع الذي يضم، إلى جانب ليبيا، 27 دولة أفريقية.