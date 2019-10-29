إطلاق مشروع تنمية القدرات المؤسساتية لـ16 بلدية

ورشة عمل مشروع تنمية القدرات المؤسساتية لـ16 بلدية، 28 أكتوبر 2019، (الحكم المحلي)

أعلنت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق إطلاق مشروع تنمية القدرات المؤسساتية لـ16 بلدية.

جاء ذلك في ختام أعمال ورشة العمل بشأن المشروع، أمس الإثنين، والتي شهدت التوافق على منهجية التطوير المؤسساتي التي سيتم تطبيقها التجريبي في البلديات المشاركة؛ لاستنباط منهجية وطنية معتمدة من قبل «الحكم المحلي»، ثم تعميمها على بلديات الوطن كافة، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

واستهدفت الورشة تطوير نماذج لهياكل تنظيمية للبلديات، تجعلها قادرة على تنفيذ المهام والمسؤوليات المناطة بعملية اللامركزية، وتكليفها باختصاصات كانت خاصة بالوزارات.

شارك في الفعالية، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا آلين جوبيه، الذي ألقى كلمة أشاد فيها بـ«العمل الجيد والمتميز بين الأطراف كافة المشاركة في هذا المشروع»، موجها الشكر إلى جميع الشركاء الليبيين والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي على تنفيذها هذا المشروع.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب وزارة الحكم المحلي والبلديات، معربا عن استعداده للحوار مع كوادرها، والاستماع إلى آرائهم، والنظر في ملفات التعاون وتوفير الدعم الذي تحتاجه ليبيا.

وحضر أعمال الورشة أيضا عدد من مديري إدارات ومكاتب وزارة الحكم المحلي، وعمداء بلديات وأعضاء مجالس بلدية، ووكلاء بلديات ومديري إدارات الموارد البشرية.