«مكافحة الأمراض» يعلن وصول شحنة جديدة من علاج «الليشمانيا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 أكتوبر 2019, 08:12 صباحا
دواء لعلاج مرض الليشمانيا، 29 أكتوبر 2019، (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الثلاثاء، وصول شحنة جديدة من علاج مرض الليشمانيا «البنتوستام».

ودعت إدارة الصيدلة والمعدات الطبية بالمركز، في بيان، مندوبي عيادات الجلدية بالمناطق التي تعاني من المرض، التوجه إلى قسم المخازن الطبية بالمركز فرع قرجي؛ لتتسلم مخصصاتها.

وأكدت الإدارة ضرورة اصطحاب إحصائية بعدد الحالات المسجلة حديثا، والحالات التي تم علاجها، مرفقة برسالة رسمية موجهة إلى إدارة المركز، وختم للتوقيع على نموذج التسلم.

وأمس، قال مركز مكافحة الأمراض إنه سجل 221 حالة ليشمانيا في البلاد خلال الفترة من 14 وحتى 20 أكتوبر الجاري.

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وسبق أن حذر مدير عام المركز، بدر الدين بشير النجار، من توقف برنامج مكافحة «الليشمانيا الجلدية»، مما أسفر عن زيادة أعداد المصابين به، داعيا الجهات المسؤولة إلى توفير الأدوية الخاصة بعلاج المرض.

وقالت وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق في يناير الماضي إنها سجلت خمسة آلاف حالة إصابة، على الأقل، بداء الليشمانيا في ليبيا خلال ستة أشهر.

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