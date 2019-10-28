ميناء بنغازي يستقبل 15 ألف طن حبوب ذرة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 أكتوبر 2019, 08:05 مساء

استقبل ميناء بنغازي البحري اليوم، سفينة نقل الحبوب «ليلى»، الوكيل الملاحي لشركة الربان العالمية، وعلى متنها 15000 طن من حبوب الذرة، وفق الناطق باسم إدارة الميناء مفتاح الشهيبي، في بيان اليوم.

وكان الميناء استقبل أمس سفينة نقل الحاويات «ألوبو»، الوكيل الملاحي شركة الدليل للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 270 حاوية مواد وسلع، مختلفة منها 65 حاوية أثاث و20 حاوية زيت طعام و6 حاويات بطاطين، و14 جرارا زراعيا و10 حاويات رخام ومواد غذائية ومنزلية منوعة ودجاج مجمد وسجاد وملابس وأحذية وأسرة مستشفى وأبواب حديد وغيرها من المواد المختلفة.

ميناء بنغازي يستقبل 270 حاوية مواد وسلع و4599 طن إسمنت

كما استقبل أمس السفينة «سي كوين»، الوكيل الملاحي شركة أمل ليبيا للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 4599 طنا من الإسمنت «أكياس»، وسفينة نقل السيارات (نبتون ٱڤرا) الوكيل الملاحي شركة سبتموس سڤيروس للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 126 سيارة قادمة من السوق الأوروبية...

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