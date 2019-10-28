بالصور.. الثني يفتتح مستشفى عاما والسجل المدني بمنطقة بالخاثر

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الإثنين 28 أكتوبر 2019, 07:12 مساء
رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني يفتتح عددا من المشاريع بمنطقة بالخاثر, 28 أكتوبر 2019 (بوابة الوسط)

افتتح رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، عددا من المشاريع بمنطقة بالخاثر بحوالي 40 كيلو مترا، والتابعة لبلدية طبرق، منها مستشفى عام بسعة 60 سرير، بحضور رئيس المجلس التسييري للبلدية.

وقال الناطق باسم بلدية طبرق مروان يونس، اليوم الإثنين، إلى «بوابة الوسط»، إن رئيس الثني افتتح عددا من المشاريع بالفرع البلدي بالخاثر، وهي مقر سجل مدني مجهز ومستشفى عام بسعة 60 سريرا مجهز بأحدث الآثاث والمعدات الطبية ومحطة لتحلية المياه تعمل بالتناضح العكسي لتغطية حاجة المنطقة من مياه الشرب.

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حضر الافتتاح نائب رئيس الوزراء لشؤون الهيئات بالحكومة الموقتة، ووزراء الصحة والصناعة والتعليم والداخلية ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء.

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