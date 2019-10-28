انقطاع الاتصالات في شحات وإمساعد والجغبوب نتيجة الحفر العشوائي

صورة تظهر قطع كوابل بسبب أعمال الحفر العشوائي مما أدى لانقطاع الاتصالات في شحات وإمساعد والجغبوب, (الإنترنت)

انقطعت مساء أمس الأحد، كافة أنواع الاتصالات على المنطقة الممتدة من شحات غربًا إلى إمساعد شرقا حتى الجغبوب جنوبًا، بسبب قطع أحد الكوابل نتيجة أعمال الحفر العشوائية.

وقال جاب الله بونعيجة، من قسم الشبكات بمنطقة اتصالات الجبل الأخضر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن سبب انقطاع الاتصالات على المنطقة من شحات إلى إمساعد يرجع إلى قطع وإتلاف كوابل الألياف البصرية لمنظومة الجيل القادم NGBN شرق مدينة شحات، نتيجة قيام أحد المواطنين بإزالة كوم من التراب لتسويته بالطريق العام وتوسعة وإنشاء ورشة لصيانة السيارات ما أدى إلى قطع الاتصالات.

وأضاف بونعيجة، أن هذا العمل التخريبي نتج عنه قطع الاتصالات بين منظومات المصارف والجوازات والسجل المدني، ما شل حركة مؤسسات الدولة بالمنطقة المذكورة مساء أمس الأحد واليوم الإثنين.

وذكر بونعيجة أن هذا الانقطاع هو الثالث خلال شهر أكتوبر الجاري، داعيا الجميع إلى المحافظة على البنية التحية للاتصالات وكوابل الألياف البصرية، مضيفا أن فريق الشبكات يعمل على صيانة العطل.