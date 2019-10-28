السراج يوجه بـ«خطة عاجلة» لتحسين رواتب المعلمين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 أكتوبر 2019, 05:20 مساء
السراج في لقائه مع عدد من مسؤولين وزارة التعليم. (صفحة حكومة الوفاق على فيسبوك).

وجه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج بوضع «خطة عاجلة لتحسين رواتب المعلمين، بما يتناسب مع إمكانيات الدولة». 

وأكد السراج تضامنه مع المعلمين في «المطالبة بحقوقهم المشروعة»، وأصدر تعليماته بوضع «خطة عاجلة لتحسين رواتبهم بما يتناسب مع إمكانيات الدولة المتاحة»، حسبما ذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق على «فيسبوك» اليوم الاثنين.

وأشاد السراج، الذي اجتمع مع عدد من مسؤولي وزارة التعليم، ونقابات المعلمين، اليوم بـ«الأسلوب الحضاري الذي اتبعه المعلمون في وقفتهم الاحتجاجية صباح اليوم أمام مقر الحكومة».

وشملت سلسلة اجتماعات السراج لبحث مطالب المعلمين ممثلين عن نقابات المعلمين في طرابلس والجبل الغربي، وتنسيقيات تاجوراء ومسلاتة ومصراتة والخمس والمنطقة الغربية ومدير مكتب الخدمات التعليمية، وكذلك كل من رئيس ديوان المحاسبة ووزير التعليم، ووكيل وزارة التعليم، ووكيل وزارة المالية.

 

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