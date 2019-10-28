اجتماع أمني مع الجانب التونسي لمناقشة قرار إغلاق معبر رأس جدير

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 أكتوبر 2019, 05:16 مساء
اجتماع للجنة التعاون الأمني مع الجانب التونسي، 28 أكتوبر 2019 (الإنترنت)

اجتمعت لجنة التعاون الأمني مع الجانب التونسي، برئاسة وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، ظهر اليوم الإثنين.

ووفق بيان رسمي، نشرته صفحة وزارة الداخلية الليبية، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «ناقش الاجـتماع الـذي عـقد بـديوان الـوزارة بـطرابلس، أوجـه الـتعاون الأمـني مـع الـجـانب الـتونسي». كـما اسـتعرضت اللـجنة خـلال الاجـتماع، قـرار وزارة الـداخلية مـؤخراً بـقفل مـعبر رأس جـدير الـحدودي، لـسوء مـعاملة الـجانب الـتونسي للـمواطنين اللـيبيين، على حد قول البيان.

اتفاق مع الجانب التونسي
وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، قد صرح يوم أمس الأحد، بأنه «توصل لاتفاق مع الجانب التونسي على تطوير معبر رأس جدير وحل كافة المشاكل التي تعترض تسهيل حركة عبور المسافرين». وجاء تصريح السراج خلال زيارته إلى مدينة زوارة التقى خلالها رئيس وأعضاء المجلس البلدي بالمدينة، وفقًا للمكتب الإعلامي للسراج.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق على أن البلديات هي «الأقدر على تلمس احتياجات المواطنين وأن حكومة الوفاق عازمة على تطبيق نظام اللامركزية بتدرج ووفق خطوات مدروسة». واستمع السراج إلى ما «عرضه المجلس البلدي من مشاكل في عدد من المرافق الخدمية، خاصة في مجالي الصحة والمواصلات، حيث أصدر تعليماته بتوفيراحتياجات مستشفى زوارة البحري، ودعم البلدية على استكمال عدد من المشاريع وتنفيذ المدخلين الشرقي والغربي، واستكمال مشروع مطار زوارة».

إغلاق متكرر
ويشهد معبر رأس جدير الحدودي، بين ليبيا وتونس، إغلاقًا متكررًا، بين الحين والآخر، لأسباب متنوعة، يأتي في مقدمتها «المعاملة السيئة التي يتعرض لها المواطن الليبي من قبل الجانب التونسي»، وهي المشكلة التي يسعى الجانب الليبي إلى حلها مع السلطات التونسية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«رويترز»: مساعد البغدادي لعب دورا في الإيقاع به
عربى
بالفيديو: ملخص وأهداف مباراة النصر ضد برولين الأوغندي بالكونفيدرالية
رياضة محلية
كاركاتير حليم - حل الأزمة الليبية
كاريكاتير
نادر كارة: التعاقد مع البنزرتي خطأ كبير وغير مناسب لمنتخب ليبيا
رياضة محلية
ترامب يكشف تفاصيل عملية قتل زعيم «داعش» أبو بكر البغدادي
دولى
بن لادن والزرقاوي والبغدادي نهاية «رؤوس إرهاب».. دون فائز بالمكافأة
عربى
بالفيديو: تدمير منازل وقطع كهرباء وإجلاء الآلاف بسبب حرائق كاليفورنيا
دولى
الذكرى 108 لنفي آلاف الليبيين إلى جزر الجنوب الإيطالي
ليبيا
البنتاغون يمنح «مايكروسوفت» عقدا ضخما بقيمة 10 مليارات دولار
دولى
مواطنو بنغازي يشكون كثرة حوادث الموت على «الطريق السريع»
ليبيا
شهادات من ضحايا «حرب العاصمة»: القذائف تنحر المدنيين في غرف النوم .. والفاعل من ...
ليبيا
انخفاض إيرادات النفط الليبي 11% في سبتمبر
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

متظاهرو لبنان ينجحون في تشكيل سلسلة بشرية بطول 170 كيلومترا (فيديو)