بلدية سرت تبحث تفعيل مرسى الصيد البحري

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 أكتوبر 2019, 05:11 مساء
المعداني مع مسؤولين عن ملف الثروة البحرية في سرت. (الإنترنت).

ناقش اجتماع عقده عميد بلدية سرت مختار المعداني مع عدد من المسؤولين عن ملف الثروة البحرية تفعيل مرسى الصيد البحري في البلدية، اليوم الاثنين.

وبحث المعداني احتياجات جمعية الصيادين بسرت في اجتماعه مع كل من مدير مكتب الهئية العامة للثروة البحرية بالمدينة ابراهيم السيوى، ونقيب صيادي سرت محمد الشكربي، والمسؤول عن متابعة أوضاع الصيادين محمد علي ابريقي.

وتناول الاجتماع الاطمئنان إلى سير العمل بمكتب الثروة البحرية سرت والمعوقات التى تعرقل العمل بالمكتب، كما تطرق إلى آلية تفعيل مرسى الصيد البحري، والبداية الفعلية للاعمال الميدانية للمرسى، فضلا عن دراسة احتياجات جمعية الصيادين.

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