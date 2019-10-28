هيئة الاتصالات: استكمال مشروعات الجيل الرابع قبل الشروع في تنفيذ شبكات «الخامس»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 أكتوبر 2019, 04:09 مساء

أكدت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية على ضرورة عدم الشروع في تنفيذ أي مشاريع خاصة بتقنيات الجيل الخامس حتى يتم استكمال مشروعات شبكات الجيل الرابع «التي لم تنفذ منها شركات الاتصالات إلا جزءا محدودا».

وطالبت الهيئة جميع الشركات التي تقدم خدمات الاتصالات من الفئة الأولى التقيد باستكمال مشروعات شبكات الجيل الرابع، وموافاة الهيئة بمخططات ومناطق التغطية بشكل دوري، حسب ما جاء في صفحة وزارة الاتصالات على موقع «فيسبوك»، مشيرة إلى أن استئذان الهيئة شرط لازم للقيام بأي التزام أو تعاقد أو الشروع في تنفيذ أي مشاريع بتنقيات الجيل الخامس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«مباحثات زوارة» تعيد «مسار برلين» إلى صدارة المشهد الليبي
ليبيا
صندوق النقد: البطالة محرك للتظاهرات في دول عربية
اقتصاد
«تعليم الوفاق» تعتذر عن خطأ في قرار وقف مرتبات 152 ألف عامل في الوزارة
ليبيا
«رويترز»: مساعد البغدادي لعب دورا في الإيقاع به
عربى
بالفيديو: ملخص وأهداف مباراة النصر ضد برولين الأوغندي بالكونفيدرالية
رياضة محلية
كاركاتير حليم - حل الأزمة الليبية
كاريكاتير
«دي فيلت»: موقف صادم لوزير خارجية ألمانيا في زوارة
ليبيا
نادر كارة: التعاقد مع البنزرتي خطأ كبير وغير مناسب لمنتخب ليبيا
رياضة محلية
ترامب يكشف تفاصيل عملية قتل زعيم «داعش» أبو بكر البغدادي
دولى
بن لادن والزرقاوي والبغدادي نهاية «رؤوس إرهاب».. دون فائز بالمكافأة
عربى
بالفيديو: تدمير منازل وقطع كهرباء وإجلاء الآلاف بسبب حرائق كاليفورنيا
دولى
الذكرى 108 لنفي آلاف الليبيين إلى جزر الجنوب الإيطالي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

متظاهرو لبنان ينجحون في تشكيل سلسلة بشرية بطول 170 كيلومترا (فيديو)