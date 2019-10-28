الدولار يفقد 6 قروش في السوق الموازية

تراجع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الليبي بفارق 6 قروش في السوق الموازية اليوم الإثنين.

وهبطت العملة الأميركية إلى 4.07 دينار، مقابل 4.13 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتراجع سعر صرف اليورو إلى 4.48 دينار مقابل 4.53 دينار أمس بفارق 5 قروش، في حين انخفض الجنيه الإسترليني بفارق 4 قروش إلى 5.14 دينار اليوم 5.18 دينار أمس.

وفقدت الليرة التركية قرشا واحدا، مسجلة 0.70 دينار مقابل0.71 دينار أمس، فيما هبط الدينار التونسي إلى 1.43 دينار ليبي مقارنة بـ1.45 دينار ليبي أمس.