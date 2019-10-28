حومة يبحث «التعاون الثنائي» مع نائب السفير الأميركي

أحميد حومة في لقائه نائب السفير الأميركي بمدينة بنغازي. (الموقع الرسمي لمجلس النواب).

التقى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميد حومة، نائب السفير الأميركي لدى ليبيا جوشوا هاريس في مدينة بنغازي، اليوم الإثنين.

وناقش الاجتماع «أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في عديد الملفات»، وحضره رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، ورئيس الهيئة العامة للإسكان والمرافق في الحكومة الموقتة أبوبكر بوقيلة، حسب بيان نشره المجلس على موقعه الرسمي.

وزار هاريس منطقة بنينا في بنغازي السبت الماضي، لإجراء مشاورات مع عدد من الشخصيات الليبية. وشدد على دعم بلاده إنهاء حرب العاصمة طرابلس، والتوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية برعاية الأمم المتحدة، وتقديم مرتكبي الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي إلى العدالة.

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وأوضح بيان لسفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا عن الزيارة أن واشنطن «تسعى إلى إنهاء القتال في طرابلس وتحقيق العدالة لضحايا الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي الذي وقع في 11 سبتمبر 2012»، مشيرًا إلى « الحاجة الملحة لأن توقف الأطراف الليبية الصراع في طرابلس، والتوصل إلى حل للأزمة السياسية بوساطة الأمم المتحدة».