باشاغا يلتقي غسان سلامة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 أكتوبر 2019, 02:45 مساء
باشاغا في اجتماعه مع غسان سلامة وستيفاتي ويليامز . (صفحة وزارة الداخلية بحكومة الوفاق على فيسبوك).

التقى وزير الداخلية الـمفوض في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، ونائبته ستيفاتي ويليامز، اليوم الإثنين.

وشهد اللـقاء، الـذي عـقد بـمقر ديـوان وزارة الـداخلية في طرابلس، مناقشة أوجه التعاون بين البعثة والوزارة، إضـافة إلى عـدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وحضر اللقاء وكيل «داخلية الوفاق»، عـميد خالد مازن، ومـدير إدارة الـعلاقات والـتعاون والدولي بالوزارة عـميد دكتور أحمد كركوب.

والتقى سلامة أمس كلا من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس، ووزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، في مدينة زوارة، لبحث ترتيبات عقد مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«مباحثات زوارة» تعيد «مسار برلين» إلى صدارة المشهد الليبي
ليبيا
صندوق النقد: البطالة محرك للتظاهرات في دول عربية
اقتصاد
«تعليم الوفاق» تعتذر عن خطأ في قرار وقف مرتبات 152 ألف عامل في الوزارة
ليبيا
«رويترز»: مساعد البغدادي لعب دورا في الإيقاع به
عربى
بالفيديو: ملخص وأهداف مباراة النصر ضد برولين الأوغندي بالكونفيدرالية
رياضة محلية
كاركاتير حليم - حل الأزمة الليبية
كاريكاتير
نادر كارة: التعاقد مع البنزرتي خطأ كبير وغير مناسب لمنتخب ليبيا
رياضة محلية
ترامب يكشف تفاصيل عملية قتل زعيم «داعش» أبو بكر البغدادي
دولى
بن لادن والزرقاوي والبغدادي نهاية «رؤوس إرهاب».. دون فائز بالمكافأة
عربى
بالفيديو: تدمير منازل وقطع كهرباء وإجلاء الآلاف بسبب حرائق كاليفورنيا
دولى
الذكرى 108 لنفي آلاف الليبيين إلى جزر الجنوب الإيطالي
ليبيا
البنتاغون يمنح «مايكروسوفت» عقدا ضخما بقيمة 10 مليارات دولار
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

متظاهرو لبنان ينجحون في تشكيل سلسلة بشرية بطول 170 كيلومترا (فيديو)