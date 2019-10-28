باشاغا يلتقي غسان سلامة في طرابلس

باشاغا في اجتماعه مع غسان سلامة وستيفاتي ويليامز . (صفحة وزارة الداخلية بحكومة الوفاق على فيسبوك).

التقى وزير الداخلية الـمفوض في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، ونائبته ستيفاتي ويليامز، اليوم الإثنين.

وشهد اللـقاء، الـذي عـقد بـمقر ديـوان وزارة الـداخلية في طرابلس، مناقشة أوجه التعاون بين البعثة والوزارة، إضـافة إلى عـدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وحضر اللقاء وكيل «داخلية الوفاق»، عـميد خالد مازن، ومـدير إدارة الـعلاقات والـتعاون والدولي بالوزارة عـميد دكتور أحمد كركوب.

والتقى سلامة أمس كلا من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس، ووزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، في مدينة زوارة، لبحث ترتيبات عقد مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية.