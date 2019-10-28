ننشر نص مبادرة المشري لحل الأزمة الليبية

صورة مأخوذة من فيديو للمشري خلال تقديمه مبادرة لحل الأزمة، 28 أكتوبر 2019 (الإنترنت)

طرح رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، مبادرة لحل الأزمة الليبية تقوم على 5 محاور، وهي «الدستوري، والسياسي، والأمني وأولويات الحكومة، وتعزيز الثقة بين مكونات المجتمع الليبي».

وفيما يلي نص المبادرة:

قام الشعب الليبي بثورة قدم فيها التضحيات الجسام للحصول على الحرية والعيش الكريم، كللت بعرس انتخابي، وكانت الآمال تحدوه بعد انتهاء الحكم الشمولي بإقامة نظام ديمقراطي قوامه الدستور والقانون، الأمر الذي لم يرق لأعداء الديموقراطية، فأُدخلت البلاد في حالة من النزاع السياسي والانقسام المؤسساتي والحروب الداخلية، مما أغرقها في أزمة متداخلة الأطراف، متعددة المستويات، ألقت بظلالها على المشهد الأمني والاقتصادي والاجتماعي.

وكان توقيع الاتفاق السياسي شعلة أمل بإقراره خارطة طريق نصت على توحيد المؤسسات، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، كخطوة أولى على طريق طويل نحو تعافي الوطن واستقراره.

إلا أن عدم الالتزام بالاتفاق السياسي، أطفأ تلك الشعلة، وأجّج من جديد حالة التدهور الأمني وكرس لغياب المؤسسات الموحدة، وزاد من حدة الصراع بذرائع مختلفة، فأثر بشكل كارثي على حياة المواطنين، والخدمات العامة، وقطاعات البلاد المختلفة، وتسبب بمقتل وجرح ونزوح الآلاف، وهي حالة لا يمكن أن تُرضي أي مواطن غيور على بلده محب لوطنه.

وانطلاقا من عزمنا بذل كل ما نملك من جهود في سبيل إنهاء المعاناة، وحل الأزمة التي يعاني منها وطننا الكريم، وبعد الاطلاع على ما طرح سابقا من مبادرات ومقترحات في هذا الاتجاه، أتقدم بمبادرة تطرح حلولاً عملية للخروج من هذا النفق المظلم، بما يزيل مبررات الصراع والحروب، ويشرك جميع مكونات الشعب الليبي في خارطة لحل شامل، راعيت فيها الانسجام مع الإعلان الدستوري، والاتفاق السياسي، وروح التوافق بين مجلسي النواب والدولة، ومشروع الدستور الذي أنجزته الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، بخطة زمنية عملية قابلة للتطبيق ومحطات واضحة ومحددة بدون التوسع في تفاصيل قد تثير الخلاف وتعيق التنفيذ.

المحور الأول - المسار الدستوري:

إن وجود قاعدة دستورية تحكم المرحلة القادمة ضابط أساسي للمسار السياسي وضامن هام لعدم عودة الفوضى. وشعبنا الكريم الذي انتخب في فبراير 2014 أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور - التي أنجزت هذا المشروع بمهنية وأقرته بالأغلبية المطلوبة – حق له بعد كل هذا الانتظار أن يتمتع بالاستفتاء على هذا العمل؛ ونظرا للظروف التي تجعل من الصعب إجراء الاستفتاء في الوقت الحالي، فإن المحور الدستوري في هذه المبادرة يقوم على إجراء تعديل للإعلان الدستوري طبقا للآليات المعتمدة في الاتفاق السياسي، باعتماد الجزء المتعلق بهذه المرحلة وهو الباب الثالث من مشروع الدستور، والخاص بنظام الحكم كقاعدة دستورية تُجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة.

المحور الثاني - المسار السياسي:

يعتمد هذا المحور على إنهاء المرحلة الانتقالية بانتهاء الأجسام السياسية الحالية بعملية انتخابية وفق خطة زمنية واضحة على النحو الآتي:

خلال شهر من إطلاق المبادرة: التئام مجلس النواب طبقا للمادة السادسة عشر من الاتفاق السياسي.

خلال شهرين بعد الاستحقاق الأول: تعديل المجلس الرئاسي وتكليف رئيس وزراء منفصل، واختيار شاغلي المناصب السيادية السبعة وفقا للمادة 15 من الاتفاق السياسي.

خلال ثلاثة أشهر من الانتهاء من الاستحقاق السابق: إعداد وإقرار القوانين الخاصة بالانتخابات وفقا للاتفاق السياسي.

بعد ثلاثة أشهر من إقرار القوانين الخاصة بالانتخابات: إجراء الانتخابات الرئاسية.

بعد شهر من إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية: إجراء انتخابات مجلس النواب والشيوخ.

بعد شهر من انتخابات مجلسي النواب والشيوخ: تسليم السلطة للأجسام المنتخبة.

وتقتصر مهام مجلسي النواب والدولة بعد إقرار القوانين الخاصة بالانتخابات على الآتي:

1. تعويض أي نقص في المجلس الرئاسي.

2. إقرار الميزانية العامة للدولة.

3. الموافقة على إعلان حالات الطوارئ أو الحرب وإنهائها.

4. الاجتماع بناء على طلب من رئيس المجلس الرئاسي أو رئيس الحكومة.