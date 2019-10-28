برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: تسليم مدرسة سرت بعد إعادة تأهيلها

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 أكتوبر 2019, 01:05 مساء
تلاميذ المدرسة المركزية سرت بعد أعمال الصيانة بها. (صفحة البرنامج الإنمائي على فيسبوك).

أكد البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة تسليم مدرسة سرت المركزية إلى بلدية سرت بعد إعادة تأهيلها، وتجديد البنية التحتية بها.

وعبر البرنامج عن فخره بعودة المدرسة للعمل من جديد، مشيرا إلى أن أعمال التجديد تمكن نحو 1500 طالب من الانتظام في الدراسة في بيئة تعليمية متطورة، وفق ما جاء عبر صفحة البرنامج على موقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

اقرأ أيضا: الأمم المتحدة تنتهي من تنفيذ أعمال صيانة مدرسة في سرت

ونقل البرنامج عن مديرة المدرسة، فاطمة عبدالكافي، قولها «أنا سعيدة للغاية لاستئناف الدراسة مرة أخرى في بداية هذا العام... الآن يمكن لجميع الطلاب الجلوس بشكل مريح، فالأبواب والنوافذ في حالة جيدة ويمكن حماية طلابنا من الأمراض... ما حدث كان تحديا كبيرا».

واستغرقت أعمال التجديد نحو أربعة أشهر فى إطار تنفيد مشروعات صندوق دعم الاستقرار الذى تديره وزارة التخطيط وينفد أعماله البرنامج الأممي؛ فيما بلغت القيمة الإجمالية لأعمال الصيانة أكثر من مليون دينار ليبي، وشملت المدرسة بكافة طوابقها، وإنشاء مظلة لساحة المدرسة بعد صيانة سياجها وطلائها بالكامل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو: ملخص وأهداف مباراة النصر ضد برولين الأوغندي بالكونفيدرالية
رياضة محلية
كاركاتير حليم - حل الأزمة الليبية
كاريكاتير
نادر كارة: التعاقد مع البنزرتي خطأ كبير وغير مناسب لمنتخب ليبيا
رياضة محلية
ترامب يكشف تفاصيل عملية قتل زعيم «داعش» أبو بكر البغدادي
دولى
بن لادن والزرقاوي والبغدادي نهاية «رؤوس إرهاب».. دون فائز بالمكافأة
عربى
بالفيديو: تدمير منازل وقطع كهرباء وإجلاء الآلاف بسبب حرائق كاليفورنيا
دولى
الذكرى 108 لنفي آلاف الليبيين إلى جزر الجنوب الإيطالي
ليبيا
البنتاغون يمنح «مايكروسوفت» عقدا ضخما بقيمة 10 مليارات دولار
دولى
مواطنو بنغازي يشكون كثرة حوادث الموت على «الطريق السريع»
ليبيا
شهادات من ضحايا «حرب العاصمة»: القذائف تنحر المدنيين في غرف النوم .. والفاعل من ...
ليبيا
انخفاض إيرادات النفط الليبي 11% في سبتمبر
ليبيا
فتح جدار برلين 9 نوفمبر 1989.. اليوم الذي غير وجه العالم
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

متظاهرو لبنان ينجحون في تشكيل سلسلة بشرية بطول 170 كيلومترا (فيديو)