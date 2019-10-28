برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: تسليم مدرسة سرت بعد إعادة تأهيلها

تلاميذ المدرسة المركزية سرت بعد أعمال الصيانة بها. (صفحة البرنامج الإنمائي على فيسبوك).

أكد البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة تسليم مدرسة سرت المركزية إلى بلدية سرت بعد إعادة تأهيلها، وتجديد البنية التحتية بها.

وعبر البرنامج عن فخره بعودة المدرسة للعمل من جديد، مشيرا إلى أن أعمال التجديد تمكن نحو 1500 طالب من الانتظام في الدراسة في بيئة تعليمية متطورة، وفق ما جاء عبر صفحة البرنامج على موقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

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ونقل البرنامج عن مديرة المدرسة، فاطمة عبدالكافي، قولها «أنا سعيدة للغاية لاستئناف الدراسة مرة أخرى في بداية هذا العام... الآن يمكن لجميع الطلاب الجلوس بشكل مريح، فالأبواب والنوافذ في حالة جيدة ويمكن حماية طلابنا من الأمراض... ما حدث كان تحديا كبيرا».

واستغرقت أعمال التجديد نحو أربعة أشهر فى إطار تنفيد مشروعات صندوق دعم الاستقرار الذى تديره وزارة التخطيط وينفد أعماله البرنامج الأممي؛ فيما بلغت القيمة الإجمالية لأعمال الصيانة أكثر من مليون دينار ليبي، وشملت المدرسة بكافة طوابقها، وإنشاء مظلة لساحة المدرسة بعد صيانة سياجها وطلائها بالكامل.