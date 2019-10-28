«مكافحة الأمراض» يرصد 221 حالة ليشمانيا خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الإثنين 28 أكتوبر 2019, 12:15 مساء
علاج أحد المصابين بالليشمانيا في مستشفى تاورغاء العام (الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 221 حالة ليشمانيا في البلاد، خلال الفترة من 14 وحتى 20 أكتوبر الجاري.

وأصدرت إدارة الرصد والاستجابة السرية بالمركز، اليوم الإثنين، النشرة الوبائية خلال الفترة سالفة الذكر، والتي رصدت 11 حالة حمى وطفح جلدي، و16 إصابة بمرض السحايا، وأربع حالات سعال ديكي.

وسجلت النشرة 36 حالة متلازمة يرقان، وهو مرض ينقل عبر المياه، منوهة بأن الأسباب الرئيسة للحالات المرضية هي الالتهابات التنفسية العليا والسفلى والإسهالات.

وسبق أن حذر مدير عام المركز، بدر الدين بشير النجار، من توقف برنامج مكافحة «الليشمانيا الجلدية»، مما أسفر عن زيادة أعداد المصابين به، داعيا الجهات المسؤولة إلى توفير الأدوية الخاصة بعلاج المرض.

وقالت وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق في يناير الماضي إنها سجلت خمسة آلاف حالة إصابة، على الأقل، بداء الليشمانيا في ليبيا خلال ستة أشهر.

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