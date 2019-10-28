انخفاض الدولار والإسترليني في السوق الرسمية

انخفض سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي والجنيه الإسترليني مقابل الدينار الليبي، في حين ارتفع اليورو في ثاني أيام تعاملات الأسبوع.
وانخفضت العملة الأميركية بفارق 0.0002 دينار، مسجلة 1.4054 دينار، مقابل 1.4056 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي الإثنين.
وتراجع الإسترليني إلى 1.8023 دينار، مقابل 1.8032 دينار 1.8183 دينارأمس بفارق 0.0009 دينار، فيما ارتفعت العملة الأوروبية الموحدة بفارق 0.0008 دينار مسجلة 1.5582 دينار، مقابل 1.5574 دينار أمس.
وعلى صعيد العملات الآسيوية واصل الين الياباني استقراره عند 1.29 دينار، في حين صعد الإيوان الصيني بفارق 0.0001 قروش ليسجل 0.1990، مقابل 0.1989 دينار أمس.
وفي دول الجوار، تراجع الدينار التونسي إلى 0.4936 دينار ليبي مقابل0.4937 دينار ليبي أمس بفارق 0.0001 دينار، بينما استقر الدينار الجزائري عند 0.117 دينار ليبي.
وتراجع الريال السعودي بفارق 0.0001 دينار ليسجل 0.3747 دينار مقابل 0.3748 دينار أمس، كما هبط الدرهم الإماراتي بفارق 0.0001 دينار مسجلا 0.3826 0.3827 دينار أمس. وارتفعت الليرة التركية بفارق 0.0004 دينار، مسجلة 0.2439 دينار مقابل 0.2435 دينار أمس.