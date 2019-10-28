«تعليم الوفاق» تعتذر عن خطأ في قرار وقف مرتبات 152 ألف عامل في الوزارة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 أكتوبر 2019, 10:54 صباحا
وزير التعليم في حكومة الوفاق، عثمان عبدالجليل، (الإنترنت: أرشيفية)

تقدمت وزارة التعليم في حكومة الوفاق، اليوم، باعتذار إلى العاملين في الوزارة الذين وردت أسماؤهم في القرار رقم 1127 للعام 2019، وما زالوا مستمرين في أداء وظائفهم ومهماتهم.

وصدر القرار أمس الأحد، ويقضي بإيقاف مرتبات أكثر من 152 ألف عامل في الوزارة، لا توجد لهم بيانات في كشوفات الملاكات الوظيفية أو الاحتياط العام أو موظفي دواوين مراقبات التعليم بالبلديات.

وقالت الوزارة إن ما ورد من أسماء في القرار هو مبني على بيانات من إدارات مراقبة التعليم، متابعة: «وأننا نعتذر لكل من أدرج اسمه بغرض إيقاف مرتبه من معلم أو موظف، وهو لا يزال يمارس مهنته، وذلك نتيجة لخطأ أو تقصير»، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وأعلنت فتح باب التظلمات أمام الجميع، وتسوية أوضاع العاملين، منوهة بأنها ستقدم اعتذارا «شخصيا» لكل من يثبت أنه موظف فعلي يقوم بعمله، وستنشر تسوية وضعه والاعتذار على صفحة الوزارة بـ«فيسبوك».

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