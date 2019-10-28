«المركزي» بالبيضاء يناقش التقرير نصف السنوي لمصرف التجارة والتنمية

اجتماع المصرف المركزي بالبيضاء لمناقشة التقرير نصف السنوي لمصرف التجارة والتنمية، 28 أكتوبر 2019، (المركزي بالبيضاء)

ناقش مدير عام جناح الرقابة المصرفية في المصرف المركزي بالبيضاء، الدكتور إدريس الأحيمر، مع المدير العام لمصرف التجارة والتنمية التقرير نصف السنوي الصادر عن إدارة الرقابة المكتبية والميدانية.

وتطرق الأحيمر إلى تقرير الأداء المالي والإداري الصادر عن المراجعين الخارجيين لـ«التجارة والتنمية»، حسب بيان المصرف على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الاجتماعات التي عقدت لمراجعة التقارير نصف السنوية للمصارف، وكان آخرها في الخميس الماضي، وتعلق بمصرف الوحدة.

وأكد المصرف المركزي في البيضاء أن تلك الاجتماعات تأتي في إطار «الدور الإشرافي والرقابي» للمصرف.