إيقاف 805 مسؤولا بـ«تعليم الوفاق» عن العمل وإحالتهم للتحقيق

قرر وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبدالجليل إيقاف 805 مسؤولا من مراقبي التعليم ومديري المدراس عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق الإداري.

وأوضح الوزير في المادة الأولى من قراره رقم 1128 لسنة 2019 أن إحالة المسؤولين إلى التحقيق سببه «إغلاقهم المدارس أمام التلاميذ والطلبة، مخالفين لنص المادة 238 من قانون العقوبات ونص المادة 10 من القانون رقم 65 لسنة 2012، ونص المادة 11 من قانون علاقات العمل، والمادة 121 من لائحة تنظيم شؤون التعليم العام لسنة 2018، وفق صفحة الوزارة على موقع «فيسبوك»، الأحد.

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وأكد القرار في مادته الثانية على إحالة كل من يثبت ارتكابه المخالفات الواردة، إلى مكتب النائب العام.