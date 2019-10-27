إزالة 7 وصلات غير شرعية على مسار النهر الصناعي في سرت

تسرب للمياه جراء الاعتداء على أحد خطوط النهر الصناعي، (الإنترنت: أرشيفية)

أعلن مراقب التشغيل والصيانة بالجهاز التنفيدى للنهر الصناعى في سرت «علي حافظ» إزالة سبع وصلات غير شرعية على الخط الرئيسي للنهر.

وأوضح في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الاحد أن الوصلات غير الشرعية كانت مقامة في المناطق الواقعة من مزارع سلطان شرق سرت 50 كيلو متر وحتى مزارع الكيلو 27، مشيرًا إلى أن أصحاب المزارع هم من قاموا بالتعديات غير القانونية.

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ونبه بأن انطلاق حملة برئاسة بلدية سرت ومديرية الأمن وجهاز الحرس البلدي لإزالة التعديات، وشارك فيها الجهاز التنفيدى للنهر الصناعى وجهاز استثمار مياه النهر الصناعى سرت وشركة المياه، مشيرا إلى أن الحملة تستمر بضعة أيام، وتستهدف المرور على المزارع بمناطق ابوزاهية والقرضابية وسلطان ووصولا إلى العامرة وهراوة شرق سرت كمرحلة اولى، والمرحلة الثانية تشمل المزارع والأحياء بالطويلة والسواوة وخلف الجامعة حي المجاور للاتحاد الافريقى ووادي جارف والغربيات.

وتشهد مدينة سرت أزمة مياة مند أربعة اسابيع نتيجة إغلاق المياه من خزان أجدابيا الرئيسى لأسباب غير معلومة حتى الآن.