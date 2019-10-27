الكشف عن موعد انطلاق حملة التطعيم ضد الأنفلونزا والفئات المستهدفة

جانب من حملات تطعيم سابقة قام بها مركز مكافحة الأمراض. (أرشيفية: الإنترنت).

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض موعد بدء حملة التطعيم ضد مرض الأنفلونزا للعام 2019، موضحا أنها ستبدأ في 16 نوفمبر المقبل وتنتهي في 28 من الشهر ذاته.

وأصدر مدير عام المركز بدر الدين النجار اليوم الأحد تعميما إلى مشرفي برنامج التطعيمات بمناطق ومدن ليبيا فيما يخص حملة التطعيم، محددًا الفئات المستهدفة من الحملة، وفق صفحة المركز على موقع «فيسبوك».

وأوضح أن الفئات المستهدفة هي: مقدمو الخدمة الصحية، والنساء في جميع مراحل الحمل، ومن يعانون من أمراض مزمنة منها (مرض السكري، وأمراض القلب والجهاز التنفسي، والجهاز الدوري والكلى والجهاز العصبي).