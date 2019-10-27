قرارات جديدة من بلدية بنغازي لمنع الحوادث على الطريق السريع

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 أكتوبر 2019, 09:29 مساء
جانب من لقاء رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي مع مدير الأمن. (الإنترنت).

أصدرت بلدية بنغازي، اليوم الأحد، عدة قرارات لمنع تكرار الحوادث المرورية على الطريق الدائري الثالث (السريع) بالمدينة، منها اتخاذ إجراءات قانونية ضد الجهات العامة والخاصة التي قامت بفتح مقراتها على جانبي الطريق، وإغلاق المداخل غير المعتمدة.

واتفقت البلدية على البدء في تركيب الحواجز الإسمنتية في منتصف الطريق بين الاتجاهين والحواجز المرنة على جانبي الطريق، والعمل على تركيب أجهزة مراقبة السرعة للمركبات الآلية، إضافة إلى تركيب العواكس المرورية الأرضية والإشارات المرورية على جانبي الطريق وتخطيط الطريق بالكامل، حسبما ذكرت صفحة البلدية على موقع «فيسبوك».

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وشددت على تكثيف تواجد أفراد قسم المرور التراخيص في الطُرق والمُفترقات لحل اختناقات السير والعمل على سرعة تركيب الإشارات المرورية في المُفترقات، وذلك خلال لقاء رئيس المجلس التسييري للبلدية صقر بوجواري مع مدير أمن بنغازي عادل عبد العزيز صباح اليوم الأحد، لمناقشة تنفيذ عدد من الإجراءات والأعمال المتعلقة بمُعالجة أسباب كثرة الحوادث المُرورية في الطريق السريع.

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