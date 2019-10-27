اجتماع وقمة ولجنة.. سلامة يرسم ملامح «مسيرة برلين»

سلامة في المؤتمر الصحفي مع سيالة ووزير خارجية ألمانيا. (الإنترنت).

أكد المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة أن مسيرة مؤتمر برلين تتضمن عقد اجتماع جديد ضمن سلسلة المفاوضات السابقة على عقد المؤتمر، على أن تكلل هذه المفاوضات بقمة يخرج عنها لجنة لمتابعة تنفيذ القرارات التي تم التوصل إليها.

وقال سلامة، في مؤتمر صحفي مع وزيري الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة والألماني هايكو ماس بمدينة زوارة اليوم الأحد، إنه تم عقد ثلاثة اجتماعات متتالية ومعمقة لحل الأزمة الليبية، على أن يعقد الاجتماع المقبل خلال الأسابيع المقبلة ضمن «مسيرة برلين والتي ستكلل بقمة تؤيد المبادئ التي توصلنا اليها عبر التفاوض مع مختلف ‬الأطراف»، وفق صفحة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على موقع «فيسبوك».

ونبه إلى أنه سيخرج عن القمة «لجنة لمتابعة تنفيذ مقرراتها وهذا وما يوفر فرص نجاح هذه المسيرة»، مشيرا إلى أنه عرض على رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، خلال لقائهما اليوم، صورة عن التقدم الذي تم التوصل اليه في مسيرة مؤتمر برلين، مضيفا: «هي مسيرة جادة تهدف لترميم الموقف الدولي المتصدع، وهذا ما تطوعت الحكومة الألمانية لمساعدة البعثة به».

اقرأ أيضا: مسؤول إيطالي: حضور مؤتمر برلين على مستوى رؤساء الدول والحكومات

والتقى السراج كلا من سلامة، ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس والوفد المرافق له ‬⁩في زوارة اليوم الأحد لبحث ترتيبات عقد مؤتمر برلين.

واستعرض الاجتماع نتائج اللقاءات التي جرت في سبيل التحضير للمؤتمر، فيما أكد ماس أن بلاده تدعم جهود مبعوث الأمم المتحدة وخطته ذات النقاط الثلاث، وأنها تبذل جهودًا مكثفة لاحياء العملية السياسية عبر «إشراك جميع الأطراف الليبية في سبيل الحد من التدخلات الخارجية في ليبيا».