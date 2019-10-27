«دي فيلت»: موقف صادم لوزير خارجية ألمانيا في زوارة

وزير الخارجية الألماني في المؤتمر الصحفي مع سلامة وسيالة. (الإنترنت).

قالت جريدة «دي فيلت» الألمانية إن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس تعرض لموقف صادم خلال زيارته إلى مدينة زوارة، حيث التقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة.

وأوضحت الجريدة أن قوات الأمن المرافقة للوزير أوقفت فجأة مقابلة له مع الصحفيين في المطار بمدينة زوارة، قبل وقت قصير من مغادرته المدينة، بسبب ​​رؤية طائرة، اعتقادا أنها تابعة لقوات القيادة العامة.

وأضافت أن الوزير والوفد المرافق له اضطروا «للعودة إلى العربات المدرعة لبضع دقائق. ثم تبين بعدها أن الإنذار كان خاطئًا: لقد كان مجرد شائعة».

وخلال الزيارة، أكد ماس في مؤتمر صحفي بحضور سيالة والمبعوث الأممى لدى ليبيا غسان سلامة دعم بلاده لخطة الأمم المتحدة في ليبيا، التي قال إنها «شرط مسبق لإنعاش العملية السياسية»؛ فيما تحاول ألمانيا عقد مؤتمر دولي لحل الأزمة الليبية.