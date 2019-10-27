«دي فيلت»: موقف صادم لوزير خارجية ألمانيا في زوارة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 أكتوبر 2019, 06:37 مساء
وزير الخارجية الألماني في المؤتمر الصحفي مع سلامة وسيالة. (الإنترنت).

قالت جريدة «دي فيلت» الألمانية إن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس تعرض لموقف صادم خلال زيارته إلى مدينة زوارة، حيث التقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة.

وأوضحت الجريدة أن قوات الأمن المرافقة للوزير أوقفت فجأة مقابلة له مع الصحفيين في المطار بمدينة زوارة، قبل وقت قصير من مغادرته المدينة، بسبب ​​رؤية طائرة، اعتقادا أنها تابعة لقوات القيادة العامة.

وأضافت أن الوزير والوفد المرافق له اضطروا «للعودة إلى العربات المدرعة لبضع دقائق. ثم تبين بعدها أن الإنذار كان خاطئًا: لقد كان مجرد شائعة».

وخلال الزيارة، أكد ماس في مؤتمر صحفي بحضور سيالة والمبعوث الأممى لدى ليبيا غسان سلامة دعم بلاده لخطة الأمم المتحدة في ليبيا، التي قال إنها «شرط مسبق لإنعاش العملية السياسية»؛ فيما تحاول ألمانيا عقد مؤتمر دولي لحل الأزمة الليبية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بن لادن والزرقاوي والبغدادي نهاية «رؤوس إرهاب».. دون فائز بالمكافأة
عربى
بالفيديو: تدمير منازل وقطع كهرباء وإجلاء الآلاف بسبب حرائق كاليفورنيا
دولى
الذكرى 108 لنفي آلاف الليبيين إلى جزر الجنوب الإيطالي
ليبيا
البنتاغون يمنح «مايكروسوفت» عقدا ضخما بقيمة 10 مليارات دولار
دولى
مواطنو بنغازي يشكون كثرة حوادث الموت على «الطريق السريع»
ليبيا
شهادات من ضحايا «حرب العاصمة»: القذائف تنحر المدنيين في غرف النوم .. والفاعل من ...
ليبيا
انخفاض إيرادات النفط الليبي 11% في سبتمبر
ليبيا
فتح جدار برلين 9 نوفمبر 1989.. اليوم الذي غير وجه العالم
دولى
صراع «فرنسي - روسي» على «كعكة الإعمار» في ليبيا
ليبيا
جريدة «الوسط»: وفد اقتصادي في واشنطن وآخر في روسيا
ليبيا
الأمطار تثير مخاوف البلديات من السيول ودعوات إلى وقف البناء العشوائي
ليبيا
استقرار ليبيا في «مطبخ» الكونغرس الأميركي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خطورة التعرض للرصاص على الأطفال والبالغين