السراج: توصلتُ لاتفاق مع الجانب التونسي على تسهيل حركة عبور المسافرين

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، إنه «توصل لاتفاق مع الجانب التونسي

على تطوير معبر رأس جدير وحل كافة المشاكل التي تعترض تسهيل حركة عبور المسافرين».

تصريح السراج جاء خلال زيارته إلى مدينة زوارة التقى خلالها رئيس وأعضاء المجلس البلدي بالمدينة، وفقًا للمكتب الإعلامي للسراج.

وأكد السراج على أن البلديات هي «الأقدر على تلمس احتياجات المواطنين وأن حكومة الوفاق عازمة على تطبيق نظام اللامركزية بتدرج ووفق خطوات مدروسة».

إغلاق منفذ رأس إجدير من الجانب الليبي

واستمع االسراج إلى ما «عرضه المجلس البلدي من مشاكل في عدد من المرافق الخدمية، خاصة في مجالي الصحة والمواصلات، حيث أصدر تعليماته بتوفيراحتياجات مستشفى زوارة البحري، ودعم البلدية على استكمال عدد من المشاريع وتنفيذ المدخلين الشرقي والغربي، واستكمال مشروع مطار زوارة».