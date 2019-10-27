بالصور.. الأمطار تغلق الطريق السريع في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الأحد 27 أكتوبر 2019, 05:23 مساء
مياه الأمطار وهي تغمر الطريق السريع في طرابلس, 27 أكتوبر 2019 (الإنترنت)

تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لمياه الأمطار وهي تغمر الطريق السريع في طرابلس، حيث أغلق كوبري مصحة الفردوس، وكوبري 11 يوليو، حسب ما ذكر شهود عيان الذين نصحوا المتجهين من طرابلس إلى الغرب أو العكس، بأن يسلك طريق السياحية ـ قرقارش.

الأرصاد: أمطار متفرقة وجريان أودية

وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية توقع استمرار فرص هطول أمطار جيدة اليوم الأحد، وقد تكون غزيرة على بعض مناطق جنوب غرب البلاد، مع تأثرها بمنخفض جوى فى طبقات الجو العليا مصحوب بتبريد مناسب.

ونوهت النشرة الجوية الصادرة عن المركز الأحد، إلى بقاء الطقس مستقر نسبيًّا على باقى المناطق، في حين تتسبب الأمطار في تجمع المياه بالأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية .

وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقعة على أغلب مناطق البلاد بين 25 و31 درجة مئوية، ولا تتجاوز 23 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

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