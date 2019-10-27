ميناء بنغازي يستقبل 270 حاوية مواد وسلع و4599 طن إسمنت

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 أكتوبر 2019, 04:52 مساء

استقبل ميناء بنغازي البحري سفينة نقل الحاويات «ألوبو»، الوكيل الملاحي شركة الدليل للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 270 حاوية مواد وسلع، مختلفة منها 65 حاوية أثاث و20 حاوية زيت طعام و6 حاويات بطاطين، و14 جرارا زراعيا و10 حاويات رخام ومواد غذائية ومنزلية منوعة ودجاج مجمد وسجاد وملابس وأحذية وأسرة مستشفى وأبواب حديد وغيرها من المواد المختلفة، وفق بيان للميناء اليوم.

ووفق الناطق باسم إدارة ميناء بنغازي البحري، دخلت إلى الميناء، السفينة «سي كوين»، الوكيل الملاحي شركة أمل ليبيا للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 4599 طنا من الإسمنت «أكياس»، وسفينة نقل السيارات (نبتون ٱڤرا) الوكيل الملاحي شركة سبتموس سڤيروس للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 126 سيارة قادمة من السوق الأوروبية...

وتابع أنه من المنتظر دخول سفينة نقل الحبوب (كابتن عبيدة) وعلى متنها 5400 طن من حبوب الشعير..

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