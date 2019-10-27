مصر تقرر استكمال مشاريع النفط المتوقفة في ليبيا

صنع الله ووزير البترول المصري خلال لقاء في القاهرة الأحد. (المؤسسة الوطنية للنفط)

قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا إن التعليمات صدرت إلى الشركات المصرية للعودة إلى ليبيا واستكمال بعض المشاريع المتوقفة.

وأشار الملا خلال اجتماع مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، صباح الأحد بالعاصمة المصرية القاهرة، «أهمية تعزيز التعاون الليبي - المصري»، مؤكدًا «تطلع الشركات المصرية إلى تعزيز التعاون المشترك»، وفق المكتب الإعلامي للمؤسسة.

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وأطلع صنع الله الجانب المصري على خطط المؤسسة لزيادة الإنتاج النفطي والغازي في ليبيا، داعيًا الشركات المصرية المتخصصة للمساهمة في تنفيذ هذه الخطط على أسس فنية وتجارية. وأثنى صنع الله على شركة «بتروجيت» الحكومية المصرية التي سبق ونفذت خط حقل الوفاء مليتة في العقد الماضي.

وحسب مؤسسة النفط، ناقش الاجتماع سبل التعاون المشترك في مجالات الحفر وصيانة البنى التحتية وإعادة تأهيل الحقول واستكمال بعض المشاريع المتعاقد عليها سابقًا والمتوقفة حاليًا، ومنها استكمال مشروع «بتروجيت» لمد خط غاز حقل انتصار السرير الذي يغذي محطة السرير الغازية لتوليد الطاقة الكهربائية كونها الجهة المتعاقدة مع الشركة العامة لنقل الغاز، وهي شركة غير تابعة للمؤسسة. وحث رئيس المؤسسة الشركات المصرية ذات السمعة المرموقة للعودة إلى ليبيا والمساهمة في تنمية الاقتصاد الليبي.

وأجرى صنع الله مؤخرًا جولات شملت كلًّا من واشنطن وموسكو والجزائر والقاهرة، للإعداد لمرحلة جديدة تقول مؤسسة النفط إنها تطلب تطوير البنى التحتية لقطاع النفط الليبي، وزيادة القدرة الإنتاجية.