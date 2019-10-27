وصول وزير الخارجية الألماني والمبعوث الأممي إلى زوارة

وزير الخارجية الألماني والمبعوث الأممي لدى وصولهما مطار زوارة اليوم. (بلدية زوارة)

وصل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، والمبعوث الأممي غسان سلامة، اليوم الأحد، إلى ليبيا، وفق الصفحة الرسمية لبلدية زوارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الزيارة لم يعلن عنها «لدواعٍ أمنية»، مشيرة إلى أن «ماس يعتزم لقاء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج». وكان وزير الخارجية المفوض محمد الطاهر سيالة في استقبال الوزير الألماني والمبعوث الأممي لدى وصولهما مطار زوارة.

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وبدأ السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفيتشا زيارة إلى زوارة «للتنسيق في زيارة الوزير الألماني »، وفقًا للصفحة الرسمية للبلدية على «فيسبوك».

وتقود برلين جهودًا دولية لاستضافة مؤتمر لحل الأزمة الليبية كانت قدعت إليه مجموعة الدول السبع الكبار في سبتمبر الماضي.