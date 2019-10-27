منع دخول شحنة سمن تركية إلى مصراتة

عبوة سمن من الشحنة الممنوعة من دخول البلاد. (مركز الرقابة على الأغذية)

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، الأحد، رفض دخول شحنة موردة نوع سمن نباتي منشأها تركيا.

وأوضح المركز، وفق وكالة الأنباء الليبية في طرابلس (وال) أن علامة السلعة التجارية هي (فيتا) وكميتها 15 كرتونة. وأرجع رفض السلعة التي وصلت عبر نقطة ميناء مصراتة البحري إلى انخفاض الحجم الذي يشغله المنتج من السعة المائية.

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من جهة أخرى، أعلن المركز ضبط مخالفات في محلات المواد الغذائية ببلدية القرضة الشاطئ (منطقة تامزاوة)، مشيرًا إلى وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية وأخرى تحتوي على ألوان محظورة، ولفت إلى عدم وجود شهادات صحية لدى العاملين حاملي الجنسية الأجنبية، وسوء النظافة العامة في بعض المحلات.