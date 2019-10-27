صعود الدولار واليورو في السوق الرسمية

صعد سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي واليورو مقابل الدينار الليبي، في حين تراجع الجنيه الإسترليني في مستهل تعاملات الأسبوع.

وارتفعت العملة الأميركية بفارق 0.0041 دينار، مسجلة 1.4056 د‫ينار مقابل 1.4015 د‫ينار الثلاثاء الماضي، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي الأحد.

وتراجع الإسترليني إلى 1.8032 د‫ينار مقابل 1.8183 د‫ينار الثلاثاء الماضي بفارق 0.0051 دينار، فيما ارتفعت العملة الأوروبية الموحدة بفارق 0.0039 دينار مسجلة 1.5574 د‫ينار مقابل 1.5635 د‫ينار الثلاثاء الماضي.

وعلى صعيد العملات الآسيوية واصل الين الياباني استقراره عند 1.29 د‫ينار، في حين صعد الإيوان الصيني بفارق 0.0008 قروش ليسجل 0.1989 د‫ينار اليوم مقابل 0.1981 د‫ينار الثلاثاء الماضي.

وفي دول الجوار، تراجع الدينار التونسي إلى 0.4937 د‫ينار ليبي مقابل 0.4955 د‫ينار ليبي الثلاثاء الماضي بفارق 0.0018 دينار، بينما استقر الدينار الجزائري عند 0.117 دينار ليبي.

وارتفع الريال السعودي بفارق 0.0009 دينار ليسجل 0.3748 د‫ينار اليوم، مقابل 0.3737 د‫ينار الثلاثاء الماضي، فيما حين صعد الدرهم الإماراتي بفارق 0.0009 دينار مسجلًا 0.3827 د‫ينار مقابل 0.3816 د‫ينار الثلاثاء الماضي. وانخفضت الليرة التركية بفارق 0.0063 دينار، مسجلة 0.2435 د‫ينار مقابل 0.2398 د‫ينار الثلاثاء الماضي.