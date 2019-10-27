صعود الدولار واليورو في السوق الرسمية

صعد سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي واليورو مقابل الدينار الليبي، في حين تراجع الجنيه الإسترليني في مستهل تعاملات الأسبوع.
وارتفعت العملة الأميركية بفارق 0.0041 دينار، مسجلة 1.4056 دينار مقابل 1.4015 دينار الثلاثاء الماضي، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي الأحد.
وتراجع الإسترليني إلى 1.8032 دينار مقابل 1.8183 دينار الثلاثاء الماضي بفارق 0.0051 دينار، فيما ارتفعت العملة الأوروبية الموحدة بفارق 0.0039 دينار مسجلة 1.5574 دينار مقابل 1.5635 دينار الثلاثاء الماضي.
وعلى صعيد العملات الآسيوية واصل الين الياباني استقراره عند 1.29 دينار، في حين صعد الإيوان الصيني بفارق 0.0008 قروش ليسجل 0.1989 دينار اليوم مقابل 0.1981 دينار الثلاثاء الماضي.
وفي دول الجوار، تراجع الدينار التونسي إلى 0.4937 دينار ليبي مقابل 0.4955 دينار ليبي الثلاثاء الماضي بفارق 0.0018 دينار، بينما استقر الدينار الجزائري عند 0.117 دينار ليبي.
وارتفع الريال السعودي بفارق 0.0009 دينار ليسجل 0.3748 دينار اليوم، مقابل 0.3737 دينار الثلاثاء الماضي، فيما حين صعد الدرهم الإماراتي بفارق 0.0009 دينار مسجلًا 0.3827 دينار مقابل 0.3816 دينار الثلاثاء الماضي. وانخفضت الليرة التركية بفارق 0.0063 دينار، مسجلة 0.2435 دينار مقابل 0.2398 دينار الثلاثاء الماضي.