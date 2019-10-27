صعود الدولار واليورو في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 أكتوبر 2019, 11:06 صباحا

صعد سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي واليورو مقابل الدينار الليبي، في حين تراجع الجنيه الإسترليني في مستهل تعاملات الأسبوع.

وارتفعت العملة الأميركية بفارق 0.0041 دينار، مسجلة 1.4056 د‫ينار مقابل 1.4015 د‫ينار الثلاثاء الماضي، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي الأحد.

وتراجع الإسترليني إلى 1.8032 د‫ينار مقابل 1.8183 د‫ينار الثلاثاء الماضي بفارق 0.0051 دينار، فيما ارتفعت العملة الأوروبية الموحدة بفارق 0.0039 دينار مسجلة 1.5574 د‫ينار مقابل 1.5635 د‫ينار الثلاثاء الماضي.

وعلى صعيد العملات الآسيوية واصل الين الياباني استقراره عند 1.29 د‫ينار، في حين صعد الإيوان الصيني بفارق 0.0008 قروش ليسجل 0.1989 د‫ينار اليوم مقابل 0.1981 د‫ينار الثلاثاء الماضي.

وفي دول الجوار، تراجع الدينار التونسي إلى 0.4937 د‫ينار ليبي مقابل 0.4955 د‫ينار ليبي الثلاثاء الماضي بفارق 0.0018 دينار، بينما استقر الدينار الجزائري عند 0.117 دينار ليبي.

وارتفع الريال السعودي بفارق 0.0009 دينار ليسجل 0.3748 د‫ينار اليوم، مقابل 0.3737 د‫ينار الثلاثاء الماضي، فيما حين صعد الدرهم الإماراتي بفارق 0.0009 دينار مسجلًا 0.3827 د‫ينار مقابل 0.3816 د‫ينار الثلاثاء الماضي. وانخفضت الليرة التركية بفارق 0.0063 دينار، مسجلة 0.2435 د‫ينار مقابل 0.2398 د‫ينار الثلاثاء الماضي.

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